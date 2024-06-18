В Орле сторонника ФБК* оштрафовали на 400 тысяч рублей
Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности.
Видео : пресс-служба УФСБ России по Орловской области
Заводской районный суд Орла признал виновным гражданина России и США в финансировании экстремистской деятельности.
Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону, мужчина был сторонником экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и регулярно под видом пожертвований отправлял деньги на ее работу.
Мужчина оштрафован на 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.