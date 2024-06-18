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14:45, 18 июня 2024 года В Орле сторонника ФБК* оштрафовали на 400 тысяч рублей Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности.



Видео : пресс-служба УФСБ России по Орловской области

Заводской районный суд Орла признал виновным гражданина России и США в финансировании экстремистской деятельности.



Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону, мужчина был сторонником экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и регулярно под видом пожертвований отправлял деньги на ее работу.



Мужчина оштрафован на 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.



*Экстремистская организация, запрещенная в России









Артем Ежаков



