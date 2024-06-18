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18:58, 18 июня 2024 года

В Орловской области отчитались о реализации нацпроектов за полугодие

За ходом исполнения задач следили региональные парламентарии.



Десяток представителей власти на протяжении двух часов держали перед региональными парламентариями подробный отчет о реализации национальных проектов в регионе за минувшее полугодие.
 
В частности, на долю малого и среднего предпринимательства за время действия нацпроекта выделено чуть меньше полутора миллиардов рублей. Продолжена работа по созданию инфраструктуры бизнеса.
 
13 бизнесменов в сельскохозяйственной отрасли стали частью нацпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". На него выделено 66 миллионов рублей и 113 миллионов на региональный проект — "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".
 
По проекту "Комфортная городская среда" в этом году планируется благоустроить 98 дворовых и 42 общественные территории. Для этого уже предусмотрено 170 миллионов федеральных средств. Сейчас работы ведутся на 86 дворовых территориях и 27 общественных.
 
В нацпроект "Культура" вошли 14 муниципальных образований и два областных музея. В этом году на региональные проекты "Культурная среда" и "Творческие люди" предусмотрено 103 миллиона рублей.
 
Полный отчет о реализации национальных проектов народные избранники рассмотрят уже 28 июня на очередной сессии областного совета.



Екатерина Габова
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