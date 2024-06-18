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18:00, 18 июня 2024 года Мордовский производитель кормил орловцев колбасой и сосисками с антибиотиком Мясные изделия с такими «добавками» нашли в одном из социальных учреждений.





Мордовский производитель кормил орловцев колбасой и сосисками с антибиотиком. Мясные изделия с такими "добавками" нашли в одном из социальных учреждений в Орловском округе. Также в сосисках нашли неразрешенную пищевую добавку. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.



Декларация о соответствии продуктов признана недействительной. Россельхознадзор направил письма владельцу продукции, ее поставщику, производителю, в прокуратуру, а также мордовским и пензенским для принятия мер.





Артем Ежаков



