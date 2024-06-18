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11:40, 18 июня 2024 года Московская делегация посетила орловский кабельный завод В рамках визита она осмотрит четыре производства.





Орловские предприятия посетила делегация из Москвы. Ее возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов. В планах посетить четыре производства. Первым стал завод, который занимается разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции — как стандартных, так и уникальных марок для всех отраслей промышленности.





Екатерина Габова



