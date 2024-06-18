Московская делегация посетила орловский кабельный завод
В рамках визита она осмотрит четыре производства.
Орловские предприятия посетила делегация из Москвы. Ее возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.
В планах посетить четыре производства. Первым стал завод, который занимается разработкой и производством кабельно-проводниковой продукции — как стандартных, так и уникальных марок для всех отраслей промышленности.