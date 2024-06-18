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17:20, 18 июня 2024 года Полсотни орловцев занялись йогой в парке Победы Массовой практикой отметили десятый Международный день йоги.







В парке Победы в Орле отметили десятый Международный день йоги. К занятию на открытом воздухе присоединились более 60 человек.



Работали две площадки: детская йога и йога-интенсив.



Практика прошла по поручению и при поддержке посольства Индии в Москве и департамента физической культуры и спорта Орловской области.





Екатерина Габова



