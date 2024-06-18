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16:27, 18 июня 2024 года Ребята из ЛНР приехали в Орел на "Университетскую смену" Гости пробудут в областной столице 10 дней.



Фото: Движение Первых | Орловская область

50 участников "Движения Первых" из Луганской Народной Республики на 10 дней приехали в Орел на "Университетскую смену". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Ребята познакомятся с работой Орловского госуниверситета, посетят лекции и профильные занятия, профориентационные уроки и мастер-классы, а также пообщаются со студентами и педагогами.





Артем Ежаков



