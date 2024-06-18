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19:30, 18 июня 2024 года Благоустройство "Дворянки" в Орле может завершиться в течение двух недель Ход работ на объекте снова проверил первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин.





Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин снова посетил сквер "Дворянское гнездо" с проверкой. По словам депутата, при условии благоприятной погоды работы здесь осталось на 10 – 15 дней.



В данный момент обустраивается газон в нижней части сквера, идет укладка плитки на лестнице, подготовлена к покраске ротонда.



Как отметил Вдовин, 21 июня запланирована очередная встреча с подрядчиком. С ним окончательно обговорят перечень оставшихся работ и сроки их исполнения.





Артем Ежаков



