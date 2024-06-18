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15:00, 18 июня 2024 года Орловцам рассказали, как не сорвать спину на огороде С началом дачного сезона обращение пациентов с болями в спине к терапевтам увеличивается на четверть.







С началом дачного сезона обращение пациентов с болями в спине к терапевтам увеличивается на 25%. Всему виной неправильная физическая нагрузка.



Зачастую дачники за один день на огороде хотят сделать все и сразу. Наша съемочная группа пообщалась с врачом по спортивной медицине Орловского врачебно-физкультурного диспансера Татьяной Грибакиной и узнала, могут ли сезонные работы на грядках заменить спортивные тренировки и как правильно распределить силы на приусадебном участке.





Юлия Опанасюк



