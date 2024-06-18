В Михайловской школе под Орлом создали цифровую образовательную среду

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13:30, 18 июня 2024 года
В Михайловской школе под Орлом создали цифровую образовательную средуУченики здесь осваивают азы программирования и даже робототехники.
В Михайловской школе в Орловском муниципальном округе создали цифровую образовательную среду. Помогло оборудование, купленное в рамках национального проекта "Образование".
До этого здесь отремонтировали спортивный зал, открыли "Точку роста", а в сентябре прошлого года появилась "Цифровая образовательная среда".
Школу обеспечили высокоскоростным интернетом, купили 61 ноутбук, пять принтеров, четыре интерактивные панели, три видеокамеры.
Все это позволяет ребятам изучать языки программирования и даже создавать роботов.
"Цифровая образовательная среда " в 2023 году появилась в 26 образовательных учреждениях региона, в 2024 году цифру увеличат до 39.
Юлия Опанасюк
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