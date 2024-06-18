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9:07, 18 июня 2024 года Мэр Орла пообещал усилить уборку остановок Юрий Парахин ответил на просьбу жителей Зареченского микрорайона.



Фото: архив "Вестей"

Уборке мусора на остановках в Зареченском микрорайоне Орла уделят повышенное внимание. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.



Вопрос подняла одна из местных жительниц в комментариях к прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова, который тот провел в соцсетях 17 июня.



- Очень не хватает урн на остановках на Алроса. Пожалуйста посодействуйте, - обратилась орловчанка к губернатору.



Юрий Парахин дал ответ:



- По урнам пока не обещаю, но работу по уборке остановок усилим.











Ольга СУПОНЕВА



