Главная » Новости



8:57, 18 июня 2024 года В Ливенском районе за сутки сгорели две бани В обоих случаях к пожару привело замыкание проводки.



Фото: архив "Вестей"

В Ливенском районе за сутки пожарные потушили две горящих бани. Пожары вспыхнули из-за замыкания электропроводки.



Днем 17 июня сообщение о возгорании пришло с улицы Казанской города Ливны. Горела баня и кухня, огонь грозил перекинуться на жилой дом, но с пламенем удалось справиться. Помогали тушить пожар добровольцы, к счастью, никто не пострадал.



А в ночь на 18 июня баня загорелась в поселке Сахзаводской под Ливнами. Силами сотрудников двух пожарных частей пожар был усмирен. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в обоих происшествиях обошлось без пострадавших и жертв.





Ольга СУПОНЕВА



