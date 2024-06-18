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14:00, 18 июня 2024 года В Орловской области починят дороги к фельдшерским пунктам Это коснется Колпнянского и Залегощенского районов.





В Орловской области отремонтируют дороги к медучреждениям. Как сообщает региональный информационный портал, в Колпнянском районе починят участок трассы "Колпна — Белый Колодезь Первый — Просека", который служит подъездом к Белоколодезьскому ФАПу.



В Залегощенском районе запланирован ремонт участка трассы "Залегощь — Красное". Эта дорога является подъездной к деревне Котлы и селу Красное, где тоже есть фельдшерские пункты.



Всего отремонтируют больше 12 километров дорог. Стоимость работ превысит 200 миллионов рублей.





Артем Ежаков



