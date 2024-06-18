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12:32, 18 июня 2024 года

Орловские дайверы нашли корабль на дне Ладоги

Он затонул на глубине в 34 метра.



Орловские дайверы из клуба "Диво" продолжают экспедицию на Ладоге. На траверсе острова Коневец они сделали очередную находку. На глубине в 34 метра удалось локализовать большое судно. 

Как рассказали в дайвинг-клубе, экспедиции сейчас благоволит хорошая погода, почти полный штиль и белые ночи. 

Дайверы уже погрузились к кораблю. Это оказалось судно производства Финляндии конца XIX начала XX века. Оно имеет значительные разрушения, возможно вызванные внутренним взрывом. По бортам судна хорошо сохранился символ Левиафана. Это позволяет предположить, что судно было пиратским.

Среди первых находок, сделанных дайверам, есть корабельная рында, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписями HOGANAS. Это нечастая разновидность огнеупорного силикатного кирпича произведенного на юге Швеции в одноименной деревне.



Юлия Опанасюк
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