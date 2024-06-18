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11:27, 18 июня 2024 года

Детский парк пригласил орловцев на Троицкие гуляния

Они пройдут уже 23 июня.

Фото: Орловский областной центр народного творчества

Детский парк Орла станет одним из центров Троицких гуляний. Они пройдут уже 23 июня. Торжества в парке начнутся с 11:00. 

Главной темой торжеств станет семья и семейные традиции. В течение всего дня для посетителей праздника будут организованы конкурсы, квесты, мастер-классы и игры. Гостей ждут этно-фест "Живая связь времен", этно-дефиле в народных костюмах Орловской области, детская площадка "Сказочное лукоморье", интерактивная программа, подготовленная библиотеками Бунина и Пришвина, выставка "Ремесленный посад", танцевальная площадка "Орловская плясовая".


В 15:00 на главной сцене парка начнется выступление творческих семейных коллективов – победителей конкурса "Мелодии семьи", организованного ГТРК "Орел". Также состоится церемония награждения. Финалом концертной программы станет выступление автора песен для детей Григория Гладкова.


Артем Ежаков
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