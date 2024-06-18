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8:45, 18 июня 2024 года Почти в двух десятках домов в Орле отключат горячую воду Под ограничения попал Советский район.





18 июня почти в двух десятках домов в Советском районе Орла отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале "Квадры". Это связано с устранением ветхого участка теплосети.



Подача горячей воды будет приостановлена с 9:00 сегодняшнего дня до 21:00 19 июня.



Список адресов, попавших под ограничение:



• ул. Андрианова, д. 5, 7, 8, 12, 12а;

• ул. Максима Горького, д. 103, 105, 117, 118;

• ул. Приборостроительная, д. 8;

• ул. Жилинская, д. 2;

• пер. Полярный, д. 2, 4;

• ул. Костомаровская, д. 1, 3, 5;

• ул. Октябрьская, д. 132а, 134, 136;

• ул. Пожарная, д. 78.





Артем Ежаков



