Почти в двух десятках домов в Орле отключат горячую воду
Под ограничения попал Советский район.
18 июня почти в двух десятках домов в Советском районе Орла отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале "Квадры". Это связано с устранением ветхого участка теплосети.
Подача горячей воды будет приостановлена с 9:00 сегодняшнего дня до 21:00 19 июня.
Список адресов, попавших под ограничение:
• ул. Андрианова, д. 5, 7, 8, 12, 12а;
• ул. Максима Горького, д. 103, 105, 117, 118;
• ул. Приборостроительная, д. 8;
• ул. Жилинская, д. 2;
• пер. Полярный, д. 2, 4;
• ул. Костомаровская, д. 1, 3, 5;
• ул. Октябрьская, д. 132а, 134, 136;
• ул. Пожарная, д. 78.