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19:40, 17 июня 2024 года Орловцы насладились выступлением любимых исполнителей на фестивале "Дикая мята" Всего он собрал 20 тысяч человек со всей России.







В Тульской области в 16 раз прошел один из самых масштабных и любимых музыкальных фестивалей "Дикая мята". Всего он собрал 20 тысяч человек со всей России. Подпевали любимым исполнителям и орловцы. Среди гостей была корреспондент ГТРК "Орел" Анна Боева.



Для фестиваля смонтировали три огромных сцены, настроили самый качественный свет и звук, подготовили насыщенную фестивальную программу: более ста групп, ди-джей сеты, которые качали до рассвета.



Фестиваль запомнился не только музыкой. Здесь играли в футбол, плели браслеты, сажали мяту. А для шести пар этот фестиваль стал местом, где они поженились.



Уже через несколько дней организаторы "Дикой мяты" начнут продумывать следующий фестиваль.





Анна Боева



