Самым сильным на орловской земле оказался туляк

В Орле прошел кубок региона по силовому экстриму.

В Орле назвали победителей и призеров "Кубка железного орла". Турнир по силовому экстриму прошел на площади Ленина.



Как сообщает региональный информационный портал, за победу боролись восемь участников из Липецкой, Тульской и Нижегородской областей. Среди дисциплин была становая тяга машины и буксировка КамАЗа.



В итоге звание самого сильного завоевал Евгений Коновалов из Тулы, второе место у Евгения Орехова из Ельца, бронза — у Евгения Иванова из Новомосковска.