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19:14, 17 июня 2024 года В Орле обсудят ограничения для электросамокатов Вопрос будет вынесен на заседание профильного комитета городского совета.





В Орле рассмотрят вопрос о порядке использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вопрос будет вынесен на заседание профильного комитета городского совета по инициативе председателя Василия Новикова.



Как рассказал сам Новиков, ранее мэрию просили направить свои предложения по вопросу борьбы с небезопасным использованием таких средств передвижения. В числе основных предложений — определиться с улицами, на которых проезд для электросамокатов и других СИМов будет закрыт.

"Нам необходимо определиться, где допустимо делать стоянки такого транспорта. Безусловно, будет еще масса рекомендаций от депутатского корпуса", — отметил Новиков.





Артем Ежаков



