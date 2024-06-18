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20:00, 17 июня 2024 года Юным орловцам напомнили правила поведения у воды и научили оказывать первую помощь Полезную акцию провели сотрудники ГИМС.







Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России исполнилось 40 лет. В честь праздника орловские спасатели провели для детей акцию "Спасательный круг знаний".



В интересной форме ребятам рассказали о правилах поведения у воды и научили оказывать первую помощь.



Сегодня в штате орловского ГИМС 15 сотрудников. Они обеспечивают безопасность не только на воде, но и на пляжах и базах стоянок лодок.





Антон Сорокин



