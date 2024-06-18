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9:50, 18 июня 2024 года Орловская молодежь перенесла классику в комиксы Эксперимент объединил школьников, студентов и профессиональных дизайнеров.







Орловская молодежь поучаствовала в творческом эксперименте. Он объединил полсотни школьников, студентов и профессиональных дизайнеров.



Главная мысль проекта заключена в продвижении знакомой с детства классики новыми способами — перенося любимые истории на плакаты. Произведения заиграли новыми, современными красками — в комиксах.



В планах сделать выставку передвижной и показать ее не только жителям Орла, но и удивлять любителей искусства на крупных книжных фестивалях России.





Александра Бахтина



