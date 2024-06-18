Якорь со дна Ладоги установят у входа в Военно-исторический музей Орла

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16:48, 17 июня 2024 года
Якорь со дна Ладоги установят у входа в Военно-исторический музей ОрлаНаходку орловские дайверы сделали во время майской экспедиции в Карелию.
Военно-исторический музей Орла пополнился новым экспонатом. Это якорь, который был поднят с затонувшего адмиралтейского судна орловскими дайверами со дна Ладоги во время майской экспедиции в Карелию.
Начались работы по его установке. Находка встречать будет всех посетителей и гостей музея — ее установят на входе.
Юлия Опанасюк
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