Якорь со дна Ладоги установят у входа в Военно-исторический музей Орла

Находку орловские дайверы сделали во время майской экспедиции в Карелию.

Военно-исторический музей Орла пополнился новым экспонатом. Это якорь, который был поднят с затонувшего адмиралтейского судна орловскими дайверами со дна Ладоги во время майской экспедиции в Карелию.



Начались работы по его установке. Находка встречать будет всех посетителей и гостей музея — ее установят на входе.