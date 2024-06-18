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19:00, 17 июня 2024 года Орловцам предлагают купить метеорит за 10 миллионов рублей Сегодня на маркетплейсах и сайтах объявлений можно заметить множество необычных товаров.







На маркетплейсах и сайтах объявлений сегодня можно заметить множество необычных товаров. Например, Геннадий Орлов продает метеорит. Его мужчина нашел на чердаке. Цена – десять миллионов рублей. На них Геннадий хочет купить квартиру.



Есть еще один тип продавцов выкладывает товары и добавляет им фантастическую историю. Алексей Морозов продавал так «мантию-невидимку». Сейчас на прилавке у него есть товары собственного производства – картина под названием "Современное искусство" и пластиковое "Яйцо с неизвестностью".



Такое ценообразование не пугает покупателей, многие тоже с юмором относятся к таким объявлениям и вступают в переписку, где не только договариваются, но и также в шутку предлагают свои варианты.



Закон не запрещает продавать вещи за баснословные деньги, но в этом случае важно не переступить грань закона и не зайти в рамки уголовного кодекса. Статья о мошенничестве там под номером 159.





Антон Сорокин



