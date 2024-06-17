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14:20, 17 июня 2024 года Орловцев пригласили отметить Троицу Ее отпразднуют уже 23 июня.







В Орле пройдут "Троицкие гуляния". Торжества развернутся 23 июня с 9:00 до 18:00. Основные мероприятия организуют в детском и городском парках, на улице Ленина.



Главной темой торжеств станет семья и семейные традиции. Как сообщает региональный информационный портал, в течение всего дня для посетителей праздника будут организованы конкурсы, квесты, мастер-классы и игры.



Свой вклад в празднование внесет и ГТРК "Орел". 23 июня пройдет выступление творческих семейных коллективов – победителей конкурса "Мелодии семьи".





