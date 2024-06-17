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13:24, 17 июня 2024 года В Орловской области подрос в цене бензин Цена на газовое топливо, напротив, снизилась.



Фото: Ольга Супонева

Орелстат представил данные о динамике цен на моторное топливо в мае. Так, бензин в Орловской области немного подорожал, а на газ ценник снизился.



Согласно мониторингу службы статистики, бензин АИ-92 в мае в среднем стоил 50 рублей 34 копейки за литр, тогда как в апреле цена была 50 рублей 23 копейки. АИ-95 с 54.78 рубля вырос до 55.07 рубля. 98-й бензин и выше стал стоить 66.55, это на 10 копеек дороже, чем в апреле. Подрос в цене и дизель: с 58.79 рубля до 59.29.



Газовое топливо в апреле стоило в среднем 25.72 рубля, в мае - 25.29.















Ольга СУПОНЕВА



