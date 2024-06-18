В Орле прошел ежегодный Тургеневский праздник

14 июня в Орле состоялся ежегодный Тургеневский праздник "К истокам". Торжество принял литературный квартал.
Для гостей выступили духовой оркестр "Прометей" и Орловский русский народный хор имени Крепких. Артисты театра Тургенева и театра кукол представили творческую программу. Также прошли мастер-классы, викторины для взрослых и детей. Работала выставка-продажа цветов и товаров мастеров народных промыслов.
Также на празднике можно было встретиться с героями произведений Ивана Тургенева, образы которых воплотили орловские актеры.