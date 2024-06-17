Главная » Новости



13:14, 17 июня 2024 года В Орловской области подорожало мясо и подешевели яйца Как изменились цены на продукты рассказал Орелстат.



Фото: архив "Вестей"

Как изменились за месяц цены на продукты в Орловской области рассказал Орелстат. Так, подросло в цене мясо, но подешевела рыба.



Согласно статистическим данным, в мае в сравнении с апрелем на 13 рублей дороже стала стоить говядина, на 8 рублей свинина, почти на 4 рубля подорожала охлажденная курица.Неразделанная мороженная рыба подешевела почти на 3 рубля за килограмм.



Подросли цены на такие продукты, как сливочное масло, питьевое молоко, черный чай, хлеб, рис картофель, морковь, капуста. А дешевле в мае стали стоит следующие продукты: куриные яйца, подсолнечное масло, соль, мука, гречка, вермишель.





Ольга СУПОНЕВА



