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13:14, 17 июня 2024 года

В Орловской области подорожало мясо и подешевели яйца

Как изменились цены на продукты рассказал Орелстат.

Фото: архив "Вестей"

Как изменились за месяц цены на продукты в Орловской области рассказал Орелстат. Так, подросло в цене мясо, но подешевела рыба.

Согласно статистическим данным, в мае в сравнении с апрелем на 13 рублей дороже стала стоить говядина, на 8 рублей свинина, почти на 4 рубля подорожала охлажденная курица.Неразделанная мороженная рыба подешевела почти на 3 рубля за килограмм.

Подросли цены на такие продукты, как сливочное масло, питьевое молоко, черный чай, хлеб, рис картофель, морковь, капуста. А дешевле в мае стали стоит следующие продукты: куриные яйца, подсолнечное масло, соль, мука, гречка, вермишель.


Ольга СУПОНЕВА
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