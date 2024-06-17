В Орловской области подорожало мясо и подешевели яйца
Как изменились цены на продукты рассказал Орелстат.
Фото: архив "Вестей"
Как изменились за месяц цены на продукты в Орловской области рассказалОрелстат. Так, подросло в цене мясо, но подешевела рыба.
Согласно статистическим данным, в мае в сравнении с апрелем на 13 рублей дороже стала стоить говядина, на 8 рублей свинина, почти на 4 рубля подорожала охлажденная курица.Неразделанная мороженная рыба подешевела почти на 3 рубля за килограмм.
Подросли цены на такие продукты, как сливочное масло, питьевое молоко, черный чай, хлеб, рис картофель, морковь, капуста. А дешевле в мае стали стоит следующие продукты: куриные яйца, подсолнечное масло, соль, мука, гречка, вермишель.