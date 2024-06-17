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12:59, 17 июня 2024 года В Орловской области снесут 55 незаконных рекламных щитов Большинство из конструкций установлены в областном центре.



Фото: архив "Вестей"

Более полусотни незаконно установленных рекламных конструкций демонтируют в Орловской области. Большинство из них - в самом Орле.



Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Предписания о демонтаже выданы владельцам, у них есть время убрать баннеры самостоятельно.



В случае, если владельцы рекламных конструкций не уберут их, то баннеры снесут за счет бюджетных средств, а в дальнейшем собственники обязаны будут ущерб возместить.





Ольга СУПОНЕВА



