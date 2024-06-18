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7:27, 18 июня 2024 года В Троснянском районе по решению суда установят фонари Стать светлее должно в деревне Сомово.





В Орловской области прокуратура выявила темный участок в Троснянском районе. Проверка показала, что в деревне Сомово нет фонарей, что создает опасность для дорожного движения.



- Обнаружено отсутствие искусственного освящения, что создает угрозу безопасного передвижения автомобилей и пешеходов. Направлено исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию района организовать уличное освящение в данном населенном пункте, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.



Решением Кромского районного суда требования были удовлетворены.





Анна Федина



