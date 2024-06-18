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18:00, 17 июня 2024 года Сотня юных орловцев почувствует себя дайверами Погружение на глубину организуют в рамках исследовательского проекта 1XPEDITION.







Сотня юных орловцев в возрасте от 10 до 17 лет почувствует себя дайверами в рамках исследовательского проекта 1XPEDITION. На глубину уже погрузились воспитанники Болховского центра "Остров детства" и Мценского центра "Теплый дом", а также журналисты молодежной редакции "Вести-Орел".



До погружения не допускаются дети, у которых есть медицинские противопоказания. Проект позволяет показать ценность воздуха, о котором не задумываешься в обычной жизни.





Елена Степовая



