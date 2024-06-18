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18:30, 17 июня 2024 года В Орловской области суд обязал школу отремонтировать тепловые сети Аварийное состояние коммуникация выявлено в одном из учебных учреждений Глазуновского района.





В Орловской области суд обязал школу отремонтировать тепловые сети. В одном из учебных учреждений Глазуновского района они находятся в аварийном состоянии.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. После проверки выявлен ряд нарушений, администрацией школы не были произведены своевременные ремонтные работы направленные на поддержание тепловых сетей в исправном состоянии. Они имеют признаки изношенности и нуждаются в восстановлении. Районная прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием администрации школы выделить необходимое финансирование на ремонт теплопровода.



Суд требования удовлетворил, а их исполнением находится на контроле прокуратуры района .





Анна Федина



