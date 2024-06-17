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14:09, 17 июня 2024 года В Орловской области ждут грозы и град Они ожидаются в отдельных уголках региона.





Начало рабочей недели в Орловской области будет дождливым, но теплым. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре. Погоду на Орловщине формирует проходящий южный циклон.



18 июня в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами прогнозируются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью: 13–18 градусов, днем от 21 до 26 градусов.



19 июня днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до значений от 25 до 30 градусов.



Днем 20 июня также возможны кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Порывы ветра при грозах могут доходить до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 14–19 градусов, днем от 21 до 26 градусов.





Артем Ежаков



