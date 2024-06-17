Главная » Новости



12:31, 17 июня 2024 года В Орле умерла руководитель общества инвалидов Северного района Екатерина Ларина Много лет Екатерина была организатором и участником фестиваля для людей с ОВЗ "Мы вместе".



Фото: архив "Вестей"

В Орле ушла их жизни общественный деятель, руководитель общества инвалидов в Северном районе города Екатерина Ларина. Об этом стало известно 17 июня.



Сообщение появилось в группе КДЦ "Металлург":



- Сегодня утром ушла из жизни наша коллега Екатерина Викторовна Ларина. Много лет она была председателем Северной районной общественной организации Орловской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, являлась бессменным организатором и участником международного конкурса-фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе".



Екатерине было 40 лет.



Редакция ГТРК "Орел" приносит соболезнования родным и близким Екатерины.









Ольга СУПОНЕВА



