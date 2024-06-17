В Орле добиваются окончательной укладки асфальта на двух улицах
Речь идет об улице Волжской и переулке Южный.
В Орле добиваются окончательной укладки асфальта на двух улицах. На улице Волжской местные жители не досчитались порядка 16 метров покрытия. Не хватило средств или часть улицы изначально не вошла в проект — неизвестно. Похожая ситуация в переулке Южный. Здесь не доложили порядка пятисот метров асфальта.
Местные депутаты в мэрию Орла уже с этим вопросом обращались.
Марина Франко, депутат Орловского городского Совета народных депутатов: "Они полностью принимают наши замечания, полностью согласны с ними, и обещано, что будет создана некая комиссия именно в рамках реализации этого проекта. В нее войдут сотрудники администрации, представители объединенного муниципального заказчика, подрядчик и проектировщик".
В обязанности комиссии войдет принятие решений по доработке проектов и устранению недочетов. Подробнее о зоне ответственности комиссии мэрия города нам рассказать не смогла, комментариев получить не удалось.
Жители подозревают, что смету составляли и согласовали, даже не выезжая на место. Следующий шаг — обращение в прокуратуру.