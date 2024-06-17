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11:21, 17 июня 2024 года Благотворительный полумарафон "ПоБерегу" в Орле пройдет 10 августа Благобегуны выйдут на старт вечером.





Третий благотворительный полумарафон "ПоБерегу" в Орле пройдет 10 августа. Впервые благобегуны выйдут на старт вечером.



Акция снова призвана помочь собрать деньги на обустройство инклюзивного пространства для совместных игр детей разных возрастов и уровней развития. Две такие площадки уже созданы – в парке Победы в Орле и в микрорайоне "Коммаш" в Мценске.



В этом году благобегунов также ждут новые маршруты.





Артем Ежаков



