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15:30, 17 июня 2024 года

В Орловской области из-за нарушений приостановили работу свинотоварной фермы

Срок запрета составил 30 суток.

фото: архив "Вести-Орел"

На свинотоварной ферме в Ливенском районе Орловской области нашли грубые нарушения правил содержания животных. Проверку провели специалисты Россельхознадзора.

Выяснилось, что территория фермы огорожена лишь частично, а само имеющееся ограждение не соответствует нормам. Это дает возможность доступа на ферму посторонним и диким животным. Также инспекторы не нашли дезинфекционный барьер для обработки машин. Также не был оборудован санпропускник. Сама ферма оказалась не разделена на зоны, включая зону утилизации биологических отходов. Все это создавало риски заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Решением суда работу фермы приостановили на 30 суток.


Артем Ежаков
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