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12:50, 17 июня 2024 года В поликлинике №2 в Орле отремонтировали отделение профилактики Теперь диспансеризация и профилактические осмотры проходят в комфортных условиях.







Закончился ремонт отделения профилактики поликлиники №2 в Орле. Теперь диспансеризация и профилактические осмотры проходят в комфортных условиях.



О том, что изменилось после новоселья отделения, корреспонденту ГТРК "Орел" Елене Литинской рассказала главный врач поликлиники Надежда Бахтина.



На одном этаже в течение нескольких часов можно пройти все этапы диспансеризации. Оборудование и специалисты есть. Работают маммограф и два флюорографа, есть два смотровых кабинета, можно сделать ЭКГ. Из лабораторных исследований доступен забор крови, исследование кала на скрытую кровь.



Ремонт проведен в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Стоимость составила 39 миллионов рублей.





Елена Литинская



