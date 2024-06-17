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12:35, 17 июня 2024 года Двое подростков пострадали после поездки на мотоцикле в Орловской области ДТП случилось в Залегощи.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Двое подростков пострадали после поездки на мотоцикле в Орловской области. ДТП случилось вечером 15 июня на улице Максима Горького в Залегощи.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Фольксвагена", поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным мотоциклом.

С травмами 15-летний мотоциклист был доставлен в местную ЦРБ, но отпущен лечиться домой. Его ровеснику-пассажиру повезло меньше — юношу госпитализировали в областную больницу.





Артем Ежаков



