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12:35, 17 июня 2024 года
Двое подростков пострадали после поездки на мотоцикле в Орловской областиДТП случилось в Залегощи.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
Двое подростков пострадали после поездки на мотоцикле в Орловской области. ДТП случилось вечером 15 июня на улице Максима Горького в Залегощи.
По информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Фольксвагена", поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным мотоциклом.
С травмами 15-летний мотоциклист был доставлен в местную ЦРБ, но отпущен лечиться домой. Его ровеснику-пассажиру повезло меньше — юношу госпитализировали в областную больницу.
Артем Ежаков