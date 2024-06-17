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12:00, 17 июня 2024 года Контракт на строительство дороги по улице Орловских партизан могут расторгнуть Это случится, если к началу июля в работе не будет видимых сдвигов.







Работы по строительству дороги на улице Орловских партизан начинают продвигаться. Сейчас идет укладка тротуара, устанавливаются колодцы для ливневой канализации. Это этап перед подготовкой к нанесению верхнего слоя дороги.



Напомним, что подрядчик на этом объекте уже был оштрафован за нарушение сроков. Если к началу июля видимых сдвигов в работе не будет, то прокуратура Орловской области станет инициатором расторжения договора с подрядчиком через суд.





