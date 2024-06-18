Орловский велогонщик завоевал второе золото на чемпионате России

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16:30, 17 июня 2024 года
Орловский велогонщик завоевал второе золото на чемпионате РоссииПетр Рикунов выиграл групповую гонку.
фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Орловский велогонщик Петр Рикунов завоевал второе золото на чемпионате России по велосипедному спорту "Шоссе" в Муроме.
Спортсмен выиграл групповую гонку с результатом 3:48:31, преодолев дистанцию в 167,4 километра, сообщает региональный информационный портал. Другой орловец — Андрей Степанов — стал четвертым.
Ранее на турнире Петр Рикунов выиграл индивидуальную гонку на время, а команда области стала третьей в смешанной эстафете.
Артем Ежаков