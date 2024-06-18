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16:30, 17 июня 2024 года Орловский велогонщик завоевал второе золото на чемпионате России Петр Рикунов выиграл групповую гонку.



фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловский велогонщик Петр Рикунов завоевал второе золото на чемпионате России по велосипедному спорту "Шоссе" в Муроме.

Спортсмен выиграл групповую гонку с результатом 3:48:31, преодолев дистанцию в 167,4 километра, сообщает региональный информационный портал. Другой орловец — Андрей Степанов — стал четвертым.

Ранее на турнире Петр Рикунов выиграл индивидуальную гонку на время, а команда области стала третьей в смешанной эстафете.





Артем Ежаков



