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14:00, 17 июня 2024 года В Колпнянском районе увековечили память девичьего артиллерийского расчета Памятник облагородили усилиями местных жителей и администрации.





Силами жителей и администрации Колпнянского района памятник "Девичья пушка" стал мемориалом и обрел новый облик. В 1986 году в Тимирязевском сельском поселении появилась пушка в знак памяти женского оружейного батальона. Зимой 1943 года пять девушек под командованием Ивана Воеводина начали свой боевой путь именно отсюда.



Он длился ровно 12 дней. Все девушки были награждены медалями "За отвагу", трое из них — посмертно. Их подвиг подробно можно увидеть в фильме Игоря Свеженцева "Девичья пушка".



Памятник единственному за всю историю войны женскому артиллерийскому расчету обновили. Здесь сделана облицовка, уложена плитка, установлена плита с фамилиями девушек.



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Екатерина Габова



