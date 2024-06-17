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10:20, 17 июня 2024 года
В Орле впервые прошел турнир по пляжному самбоУчастие приняли 40 ребят.
Фото: федерация самбо Орловской области
В Орле впервые прошел турнир по пляжному самбо. Поединки прошли на озере Светлая жизнь. Участие приняли 40 ребят, причем порядка десяти — девочки.
Желание поучаствовать проявили восемь клубов из областной столицы и районов области.
В 11 весовых категориях между собой боролись самбисты 2007–2012 годов рождения. Победителей наградили медалями и дипломами.
Артем Ежаков