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10:20, 17 июня 2024 года В Орле впервые прошел турнир по пляжному самбо Участие приняли 40 ребят.



Фото: федерация самбо Орловской области

В Орле впервые прошел турнир по пляжному самбо. Поединки прошли на озере Светлая жизнь. Участие приняли 40 ребят, причем порядка десяти — девочки.

Желание поучаствовать проявили восемь клубов из областной столицы и районов области.

В 11 весовых категориях между собой боролись самбисты 2007–2012 годов рождения. Победителей наградили медалями и дипломами.





Артем Ежаков



