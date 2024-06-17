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9:25, 17 июня 2024 года Орловские хоккеисты сыграют в чемпионате СХЛ В прошлом сезоне орловцы не сумели попасть в плей-офф.





Хоккеисты Орловского государственного университета примут участие в новом сезоне чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Состав участников главного турнира для вузовских команд уже известен.



Борьбу за трофей поведет 21 команда. В прошлом сезоне орловцы выступили в конференции "Запад" и заняли девятое место из 11 команд, по дополнительным показателям уступив смоленскому "Университету спорта" и не пробившись в плей-офф чемпионата СХЛ.





Анастасия Дорохова



