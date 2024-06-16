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16:21, 16 июня 2024 года Орловец Никита Калганов завоевал бронзу игр БРИКС Спортсмен пришел к финишу третьим на дистанции три тысячи метров с препятствиями.





В Казани проходят мультиспортивные соревнования – игры БРИКС. Единственным представителем Орловской области в столице республики Татарстан стал легкоатлет Никита Калганов.



Он выступил сегодня на дистанции три тысячи метров с препятствиями. Спортсмен пришел к финишу третьим и завоевал бронзу. Время Калганова на финише составило восемь минут и 43,15 секунды. Он отстал от чемпиона – россиянина Константина Плохотникова – чуть менее чем на 15 секунд.





Анастасия Дорохова



