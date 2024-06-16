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16:30, 16 июня 2024 года Андрей Клычков поздравил орловских медиков с профессиональным праздником Сегодня на Орловщине работают 2722 врача, 6826 медсестер и других медиков среднего звена





Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь самой благородной, милосердной и особо востребованной профессии. Спасение жизни пациента, врачевание, укрепление общественного здоровья – все это и многое другое важнейшие задачи, которые под силу только вам – настоящим специалистам своего дела, отдавшим годы учебы и упорного труда освоению современного оборудования, самых передовых методик лечения.



Правительство Орловской области со своей стороны старается делать все, чтобы обеспечить повышение социального статуса медицинского работника, качества и доступности оказания медицинской помощи населению. За период реализации национального проекта "Здравоохранение" в медицинские учреждения поставлено более 600 единиц нового оборудования. Возобновлено строительство многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Решаются вопросы кадрового обеспечения. Реализуется программа капитального ремонта центральных районных больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов.



На нынешнем историческом этапе коллективы учреждений здравоохранения демонстрируют свой твердый патриотический выбор, оказывая действенную поддержку участникам специальной военной операции, а также необходимую медицинскую помощь ветеранам СВО, членам их семей.



Уважаемые друзья! От имени жителей Орловской области, от себя лично хочу адресовать вам слова сердечной признательности за преданное служение людям, профессии, спасённые жизни и здоровье земляков, за то, что остаётесь верны высоким традициям российской медицины.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успехов в работе на благо орловчан!





