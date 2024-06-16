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15:00, 16 июня 2024 года

Орловец обманул в интернете нижегородца и москвича

Мужчина размещал объявления о продаже товаров на различных сайтах, получал деньги и пропадал.


36-летнего орловца заподозрили в интернет-мошенничестве. Мужчина размещал объявления о продаже товаров на различных сайтах, получал деньги и пропадал.

Как рассказали в УМВД России по Орловской области, житель Нижнего Новгорода таким образом "купил" шины за 20 тысяч рублей. Москвича обманули на покупке манометров, причем в этом случае подозреваемый сам вышел на жертву, назвавшись представителем фирмы. Мужчина отдал 12 тысяч рублей. Еще один потерпевший лишился 25 тысяч, думая, что покупает инструменты, но получил разный хлам.

В отношении орловца возбуждено еще два дела о мошенничестве. Он отпущен под подписку о невыезде. Следователи ищут других возможных жертв афериста.


Артем Ежаков
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