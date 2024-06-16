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12:42, 16 июня 2024 года В Орле выбрали подрядчика для обслуживания городских пляжей На соглашении удалось серьезно сэкономить.





В Орле выбрали подрядчика по санитарному содержанию пляжей на озере Светлая жизнь» и возле городского парка. На соглашении удалось серьезно сэкономить. Начальная цена превышала 1,1 миллиона, а победитель торгов предложил почти в два раза меньше – порядка 610 тысяч рублей.



Контракт будет действовать с 1 июля по 1 сентября. Подрядчик займется уборкой пляжей, кабинок для переодевания, туалетов, санобработкой.





Артем Ежаков



