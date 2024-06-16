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17:00, 16 июня 2024 года Новая рабочая неделя в Орловской области начнется с дождей Вероятность осадков 17 и 18 июня высокая.





Новая неделя в Орловской области начнется с дождей. Вероятность осадков 17 и 18 июня высокая – 91% и 87% соответственно. Об этом сообщает гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит 25 и 22 градуса тепла.



19 июня осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Воздух прогреется до 26 градусов.



В четверг 20 июня снова возможны дожди. Их вероятность оценивается в 79%. Столбики термометров покажут 23 градуса.



21 июня снова будет солнечно. Осадков в пятницу синоптики не ждут. Температура воздуха составит 22 градуса.





Артем Ежаков



