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8:45, 17 июня 2024 года Почти 50 детей родились в Орле после процедуры ЭКО Речь идет об отрезке с января по май.





47 детей родилось в Орле с января по май 2024 года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в НКМЦ имени Круглой.



С начала текущего года в Орловском перинатальном центре родились уже 662 мальчика и 577 девочек.





Артем Ежаков



