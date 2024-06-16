Из орловской академии ФСО выпустились больше 300 офицеров

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15:59, 16 июня 2024 года
Из орловской академии ФСО выпустились больше 300 офицеров15 июня они получили дипломы.
фото академии ФСО России
В Орле прошло торжественное мероприятие по случаю выпуска офицеров академии ФСО России. Учебу закончили больше 300 человек. 15 июня им торжественно вручили дипломы.
Как сообщает региональный информационный портал, лучших офицеров отметили почетными грамотами губернатора Орловской области, областного и городского советов, мэрии Орла.
Церемония началась с выноса государственного флага РФ и боевого знамени академии ФСО, а закончилась плац-концертом.
Артем Ежаков
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