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17:10, 15 июня 2024 года Орловец попал под уголовную статью за шопинг с чужой картой За трату 1700 рублей ему светит оказаться на скамье подсудимых.



Фото: архив "Вестей"

В Орле на 59-летнего мужчину завели уголовное дело за трату денег с чужой карты. Он расплатился на 1700 рублей в разных торговых точках.



Карту орловец нашел и решил воспользоваться ей для оплаты своих покупок. Ранее это платежное средство потерял друго мужчина. Когда владелец заметил, что стали списываться деньги, обратился в полицию. Оперативники вычислили подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения.



В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что дело возбуждено по статье "Кража". Ждать суда орловец будет под подпиской о невыезде.



В полиции же напоминают: если вы нашли банковскую карту, следует предпринять меры к возвращению ее в то финансовое учреждение, которое ее выпустило, либо попытаться найти владельца. Не стоит расплачиваться данной картой за свои покупки либо пытаться обналичить с нее деньги, так как эти действия - уголовно наказуемы.







Ольга СУПОНЕВА



